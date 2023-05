Ascoli, la frecciata (fuori luogo) del Presidente alla Reggina: “ora pensiamo di non pagare neanche noi”

StrettoWeb

“E dopo questa sorpresa inizieremo a pensare di non pagare nemmeno noi!?”. Questa è la frase che il Presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha allegato alla classifica di Serie B all’interno di una sua Instagram Story. Evidente ed esplicito il riferimento alla Reggina e ai due punti restituiti ieri in secondo grado, che permettono agli amaranto di rientrare in zona playoff e scavalcare proprio l’Ascoli, atteso al Granillo venerdì prossimo, in serata, per l’ultima giornata di campionato.

Una frase senz’altro fuori luogo, ancor di più perché proviene dal numero uno di una società di Serie B, avversaria della stessa Reggina. Pare evidente che il signor Pulcinelli non sia a conoscenza (oppure finge?) della vicenda e di quanto ribadito oggi dal Presidente Cardona in conferenza stampa. Per questo motivo, forse, ma solo forse, sarebbe stato meglio evitare certi “teatrini” social, ma non è la prima volta che il patron bianconero si lascia andare a sfoghi su Instagram senza valutare le conseguenze.

Questa situazione, però, dimostra il clima – prevedibile – che si respira all’interno della Federazione, con le società cadette in “fibrillazione” per il caso Reggina. E nasce forse anche da questo la decisione odierna di non ricorrere al Coni, cercando di calmare acqua agitate. Ma di questo parleremo in altra pagina.