Tropea conferma la sua presenza tra i “Borghi più belli d’Italia”

“Continuare a rafforzare la rete di sinergie, confronto, dialogo e collaborazione tra le destinazioni turistiche e culturali che mappano il Belpaese e l’Esperienza Tropea, sempre più icona internazionale della Calabria oltre i confini regionali”.

“Resta questo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – l’atteggiamento e l’approccio che continuiamo a preferire ad ogni occasione per raccontarci fuori dai confini regionali e allo stesso tempo acquisire e fare nostre esperienze virtuose e stimoli per migliorare e perfezionare sempre più la nostra proposta”.

Si inserisce in questo percorso anche la partecipazione alla 23esima assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia. Rappresentato dal Presidente del consiglio comunale Francesco Monteleone, il Principato ha partecipato alla tre giorni ospitata dalla città di Sambuca di Sicilia insieme ad altre 149 destinazioni che si daranno appuntamento a settembre nel borgo di Lucignano in provincia di Arezzo per il Festival nazionale 2023.