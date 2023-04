Serie D: colpaccio Lamezia a Locri, Cittanovese corsara. I risultati e la classifica: prevale il segno “X”

StrettoWeb

Prevale il segno “X”, con tanti 0-0; ma ci sono anche due vittorie in trasferta, e che vittorie. La 31ª giornata del girone I di Serie D vede protagonista il Lamezia Terme di Saladini, che sbanca il campo della vicecapolista Locri e si rilancia in zona playoff dopo esserne scivolata clamorosamente fuori. Rammarico per i reggini, che avrebbero potuto chiudere già oggi il discorso secondo posto, il quale tuttavia rimane ben saldo a tre giornate dal termine.

E se rimane ben saldo è per merito di un’altra squadra reggina, che in coda fa un colpaccio: è la Cittanovese, che sbanca clamorosamente il campo dei messinesi del Sant’Agata, terzi in classifica. Così i giallorossi staccano la Mariglianese, ma l’aggancio playout resta complicato, a -4. Spettacolare pari a Catania e a San Luca. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone 31ª giornata

DOMENICA 16 APRILE

ore 15:00

Catania-Sancataldese 3-3

Licata-Santa Maria Cilento 2-2

Locri-Lamezia Terme 0-2

Mariglianese-Acireale 0-1

Paternò-Canicatti 1-0

S. Agata-Cittanovese 0-1

San Luca-Trapani 0-0

Ragusa-Castrovillari 0-0

Vibonese-Real Aversa 0-0

Classifica Serie D girone I

Catania 82

Locri 57

Sant’Agata 51

Trapani 47

Licata 46

Vibonese 46

Lamezia Terme 45

Sancataldese 43

Santa Maria Cilento 39

Canicattì 38

Paternò 37

Castrovillari 36

San Luca 35

Acireale 34

Ragusa 33

Real Aversa 31

Cittanovese 27

Mariglianese 24