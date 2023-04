Scilla: successo la tradizionale gara della pasta asciutta | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta poco fa, a Scilla, la tradizionale gara della pasta asciutta, appuntamento che si ripete ogni anno (la manifestazione è stata bloccata durante l’emergenza Covid) in occasione della festa in onore di San Francesco da Paola, patrono di Calabria e della gente di mare d’Italia. Numerosi sono gli appuntamenti organizzati da don Francesco Cuzzocrea ed i suoi collaboratori per questa importante festività che si concluderà domani, domenica 30 aprile, con la processione della Statua ed i fuochi pirotecnici.

Nell’edizione di quest’anno a vincere la gara della pasta asciutta è stato Andrea Cutrupi, che conquista la sua 4ª vittoria ed una cena per due persone in un noto locale scillese, al secondo posto Domenico Briganti, già vincitore negli anni passati.

Albo d’Oro

2010 Antonino Martello

2011 Antonino Martello

2012 Andrea Cutrupi

2013 Andrea Cutrupi

2014 Andrea Cutrupi

2015 Bruno Cutrupi

2016 Giacomo Tuttobene

2017 Giacomo Tuttobene

2018 Domenico Briganti

2019 Domenico Briganti

2023 Andrea Cutrupi

