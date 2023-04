“È stata la mano di Dia”, Napoli fermato sull’1-1 dalla Salernitana: festa scudetto rimandata

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sembrava una vittoria scontata, ma al Napoli sono tremate le gambe sul più bello. Dopo la sconfitta per 3-1 della Lazio contro l’Inter, il Napoli doveva battere la Salernitana per assicurarsi la certezza matematica di vincere lo scudetto, ma i granata non hanno recitato la parte della vittima sacrificale.

La Salernitana, abbastanza contrariata dallo spostamento della gara a domenica per ragioni di calendario (avrebbe dovuto rigiocare martedì nell’infrasettimanale e non è ancora salva) ha giocato una gara grintosa, quasi perfetta sotto il profilo difensivo, riuscendo anche a pungere in attacco. Il Napoli ha costruito tanto, si è reso pericoloso, ma ha trovato uno straordinario Ochoa in più di un’occasione a sbarrargli la strada.

Un colpo di testa di Oliveira, il protagonista meno atteso, al 62′, era riuscito ad aprire una breccia nel fortino granata. La festa, ormai iniziata dentro e fuori dallo stadio “Maradona”, è stata gelata all’84’ da un gol di Dia. Gli ultimi assalti sono valsi a poco o nulla. Facce tristi fra giocatori e tifosi, ma festa solo rimandata: lo scudetto è distante un punto.