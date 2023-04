Inter tris, Lazio triste: se il Napoli batte la Salernitana sarà Campione d’Italia!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Occhi puntati sul lunch match della 32ª Giornata di Serie A, non solo perchè è un Inter-Lazio che mette in palio punti pesanti per un piazzamento Champions League, ma anche perchè il risultato influirà sulla matematica certezza dello scudetto del Napoli che giocherà alla 15:00: se i biancocelesti non dovessero vincere e i partenopei sì, sarà festa.

Una festa alla quale Maurizio Sarri, l’ex ‘non invitato’, aveva tutta l’intenzione di rovinare, non tanto per dispetto, quanto per interesse personale della sua Lazio: “la tavola è stata già apparecchiata per la nostra sconfitta, ma ni daremo il massimo“. E, infatti, la partita che ne viene fuori è accesa e divertente con occasioni da entrambi i lati.

L’Inter sblocca la gara con Mikhitaryan al 26’, ma il Var annulla. È quindi la Lazio a passare in vantaggio con una splendida combinazione al limite dell’area che vede Luis Alberto fare un extra-pass per Felipe Anderson che sigla lo 0-1. La gara è avvincente le due squadre non si risparmiano, l’Inter si fa pericolosa ma trova sempre Provedel a sbarrarle la strada. Serve un cambio. L’entrata di Lautaro Martinez dà una scossa alla squadra e anche a Lukaku. Il ‘Toro’ segna il gol del pareggio in spaccata, poi Lukaku pesca Gosens per il 2-1 che ribalta, clamorosamente, l’inerzia del match. Nel finale Lautaro Martinez sigla addirittura il 3-1 battendo Provedel con un po’ di fortuna grazie a un rimpallo.

Fa festa l’Inter che ribalta la differenza reti rispetto all’andata e si rilancia in zona Champions, attende la propria festa il Napoli: in caso di vittoria sarà scudetto.

Classifica Serie A

Napoli 78 Lazio 61 Juventus 59 Inter 57 Milan 57 Roma 57 Atalanta 55 Bologna 44 Monza 44 Fiorentina 42 Udinese 42 Torino 42 Sassuolo 40 Salernitana 33 Empoli 32 Lecce 31 Spezia 27 Verona 26 Cremonese 19 Sampdoria 17