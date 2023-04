Il Napoli vince lo scudetto se… tutte le combinazioni: c’è di mezzo anche la Juve

StrettoWeb

Doveva essere oggi, domenica 30 aprile, il giorno designato per la festa scudetto del Napoli, con il titolo di Campioni d’Italia che tornava in bacheca per la 3ª volta a 33 anni di distanza dall’ultimo trionfo targato Maradona. Dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter, serviva una vittoria al Napoli, nella sfida del pomeriggio contro la Salernitana, per vincere il titolo.

E invece, al gol di Oliveira ha risposto Dia per l’1-1 sul quale si è chiusa la gara. Una doccia gelata sulle decine di migliaia di tifosi presenti dentro e fuori dal “Diego Armando Maradona”. La festa è però soltanto rimandata di qualche giorno, già nel turno infrasettimanale potrebbe arrivare la tanto attesa matematica.

Il Napoli vince lo scudetto se…

La Lazio è ferma a quota 61, la Juventus, vincendo questa sera contro il Bologna, salirebbe a quota 62, il massimo di punti raggiungibile da entrambe è dunque 79 e 80. Al Napoli, attualmente a quota 79, bastano dunque due punti per ottenere la certezza matematica del titolo ammesso che le dirette concorrenti le vincano tutte. Dunque una vittoria nella serata di giovedì contro l’Udinese regalerebbe a Osimhen e compagni lo scudetto.

La Juventus, in ogni caso, sarebbe fuori dalla lotta scudetto già questa sera, in caso di mancata vittoria. Eventualmente esclusa la Juve dai giochi, una mancata vittoria della Lazio mercoledì contro il Sassuolo consegnerebbe il titolo al Napoli, mentre in caso di successo dei biancocelesti, al Napoli basterebbe un pari per laurearsi Campione d’Italia.