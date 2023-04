Reggio Calabria, incendio scatena il panico a Sala di Mosorrofa nella notte di Shiva: 4 auto distrutte | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ stata una notte di paura a Sala di Mosorrofa, dove intorno alle 02:30 di domenica 23 aprile un enorme incendio ha colpito alcune automobili parcheggiate da entrambi i lati della strada principale del paese. Il rogo, con ogni probabilità di natura dolosa, ha generato una fitta nube tossica che in pochi minuti ha avvolto tutte le abitazioni, svegliando di soprassalto i residenti che sono scesi in strada impauriti. L’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco non ha potuto evitare i danni, che intanto si erano compiuti: 4 automobili distrutte, e anche l’esterno di una palazzina coinvolto nel rogo.

Proprio ieri sera al “Top Club”, noto locale sito nei pressi del luogo in cui s’è verificato l’incendio, si stava svolgendo l’attesissimo concerto di Shiva, rapper milanese molto in voga tra i più giovani tanto che persino l’Atam aveva organizzato un servizio navette pubbliche tra la stazione centrale fino al locale. Ed è proprio intorno alle dinamiche legate al concerto che gli inquirenti stanno concentrando le indagini, escludendo l’ipotesi che tra un evento così importante e un incendio di tale portata nella stessa zona possano essere stati soltanto una mera coincidenza, anche alla luce delle dinamiche del rogo che non è stato mirato nei confronti di una singola vettura, ma ha colpito diverse automobili (tutte e 4 di proprietari diversi), che erano parcheggiate da entrambi i lati della carreggiata (quindi il fuoco non si è propagato da una all’altra ma appositamente appiccato da entrambi i lati).

Foto



/