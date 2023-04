Reggio Calabria, furgone in fiamme sul raccordo: chiuso svincolo | VIDEO

StrettoWeb

Erano le 07:00 di questa mattina quando un furgone in transito nella carreggiata sud del raccordo autostradale di Reggio Calabria ha preso fuoco durante la marcia. L’automobilista alla guida ha tentato di uscire repentinamente per fermarsi in sicurezza dopo lo svincolo di via Cardinale Portanova ma non c’è stato tempo: il mezzo ha preso fuoco e l’uomo è stato costretto ad arrestare la propria corsa proprio all’imbocco della rampa. Lo svincolo è rimasto chiuso.

Al momento non sono note le cause dell’incendio.

