Alla Mediterranea l’apertura dell’Adorno day 2023 con un incontro su “la migrazione dei Rapaci” | INTERVISTE

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, patrocina “Adorno day 2023”, evento organizzato dalla Stazione Ornitologica Calabrese (StOrCal) e dalla LIPU, in collaborazione con il Comune di Campo Calabro. L’apertura dell’evento è svolto questa mattina presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria, che ha ospitato l’incontro divulgativo-tecnico su “la migrazione dei rapaci, fra passato, presente e futuro”. Durante l’evento si è discusso “della migrazione dei rapaci che caratterizza lo Stretto di Messina, il principale hotspot per la migrazione degli uccelli veleggiatori nel Mediterraneo Centrale”, sottolinea il naturalista Giuseppe Martino.

Raggiante il Rettore Giuseppe Zimbalatti: “è un onore ospitare la prima giornata di un percorso che vede l’adorno al centro dell’attenzione del mondo scientifico, ambientalistico e politico. La Mediterranea ha aderito con entusiasmo”.

Da sottolineare che il 29 aprile ci sarà, inoltre, la premiazione del Concorso Fotografico “Sergio Tralongo”, naturalista reggino e Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte scomparso prematuramente nel 2019.

L’Adorno day è arrivata alla 2ª edizione e promuove la cultura ornitologica e la valorizzazione naturalistica dell’area dello Stretto, con l’intento di divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti naturali, di sicuro interesse e richiamo sia per i residenti che per i turisti.

Il programma completo: