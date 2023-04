Reggina, c’è un altro indisponibile. E Menez è in dubbio. Inzaghi: “ripartiamo”

StrettoWeb

Oggi è il giorno della vigilia nonché quello della partenza della Reggina verso Perugia, dove domani sera (ore 20.15) si giocherà la gara di recupero rinviata causa terremoto in Umbria. Per via dei tempi ristretti legati al viaggio, non si è tenuta la consueta conferenza stampa di mister Inzaghi, che però ha parlato ai canali ufficiali in un’intervista video: “dobbiamo ripartire dalla nostra gente che ha cantato un’ora dopo che è finita la partita e da una buonissima prestazione”, le parole del tecnico amaranto.

“E’ chiaro che dobbiamo cambiare il risultato, è un match point importante perché ci permetterebbe di andare in una posizione di classifica molto buona. Dobbiamo tornare a far punti, oltre alla prestazione. E’ un’occasione importantissima e mi auguro di vedere un grande spirito, come venerdì sera. Sappiamo che sono otto finali per noi, speriamo di giocarle al meglio. Come dicevamo prima, è ancora tutto nelle nostre mani e domani faremo un grande balzo in classifica. Mi auguro che la squadra vada a cercare la vittoria con tutte le sue forze”, ha aggiunto l’ex attaccante.

E sul Perugia di Castori “non lo scopro certo io. Sono sempre partite temibili, su un campo difficile. In ogni caso, pur avendo stima di lui, a noi dell’avversario deve importare poco e l’obiettivo è portare a casa più punti possibili perché tutto dipende ancora da noi”.

Infine, Inzaghi ha snocciolato la lista degli indisponibili e, purtroppo, non ci sono buone notizie. Oltre Pierozzi, infatti, non ci sarà Majer. “Andiamo via in 24, con Menez che non si è allenato ed è in dubbio”, ha detto Inzaghi. “Chi va in campo starà al 100% anche perché lunedì rigiocheremo”, ha concluso.

Il club ha comunicato che la lista dei convocati sarà resa nota domani, anche per capire se Menez sarà della gara o meno. Probabile, a questo punto, che il francese non parta dall’inizio, in caso di disponibilità, con uno tra Rivas e Canotto ad affiancare il centravanti (Strelec o Gori). In mezzo, sarà Fabbian a prendere il posto di Majer, con la conferma della difesa a 5 e Bouah e Di Chiara quinti.