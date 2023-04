Ponte sullo Stretto, Russo: “è e sarà sempre il ponte di Berlusconi”

StrettoWeb

Un applauso dei deputati di centrodestra nell’Aula della Camera ha sottolineato oggi l’augurio di pronto ristabilimento fatto da Paolo Emilio Russo nei confronti di Silvio Berlusconi. “Per Forza Italia, e credo per l’Italia, il Ponte sullo Stretto è e sarà il Ponte Silvio Berlusconi“, ha detto in Aula il deputato di Forza Italia.

“I primi provvedimenti concreti che hanno provato a dare impulso a quest’opera sono infatti quelli del governo Berlusconi all’inizio degli anni 2000, dunque 23 anni fa. Forza Italia si è da sempre battuta per la realizzazione del Ponte ed è per questo che sosterremo con forza questo provvedimento in Commissione e in Aula“, ha precisato Russo.

Russo è intervenuto sulle questioni pregiudiziali al decreto legge Ponte stretto. “E’ stato il governo Berlusconi, con la legge obiettivo, ad inserire il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche. E dal 2013 – ha proseguito – il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è considerato parte fondamentale del corridoio scandinavo-mediterraneo nell’ambito delle reti europee (TEN-T), a dimostrazione che il decreto è necessario e urgente non solo per l’Italia ma anche per l’Europa”.

“Più volte nella scorsa legislatura Forza Italia è intervenuta, spesso in solitudine, in favore di quest’opera, con coraggio e determinazione. Dal 31 marzo, giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge, finalmente è giunto il momento: l’iter è concretamente ripartito e realizzeremo quella che è un’infrastruttura strategica non più rinviabile“, ha concluso Russo.