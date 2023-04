Ponte sullo Stretto, il prof. Cascetta in parlamento: “utilità più che provata scientificamente”

StrettoWeb

“L’utilità dell’attraversamento stabile (ovvero la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ndr) è già oggi più che provata. Ciò che va considerato oggi è il sistema di attraversamento dello Stretto, non il ponte. Le parti a terra, sia in Calabria che in Sicilia, sono 40 chilometri ferroviari e 20 chilometri stradali e costano più dell’opera di attraversamento“: lo ha detto il professor Ennio Cascetta, professore ordinario di Pianificazione dei sistemi di trasporto all’Universitas Mercatorum di Roma intervenendo in audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.