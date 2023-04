Ponte sullo Stretto, grande entusiasmo anche in Spagna: “grande occasione, mercati finanziari ci credono”

StrettoWeb

Il rilancio del Ponte sullo Stretto da parte del governo Meloni sta generando grande entusiasmo non solo nei mercati finanziari, dove Webuild è cresciuta del 30% dal giorno dell’approvazione del decreto in consiglio dei ministri (due settimane fa), ma anche negli altri Paesi europei. L’Unione Europea ha già diramato convinto e fermo sostegno per la realizzazione dell’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia, e nei giorni scorsi anche in Spagna è cresciuta la fibrillazione per le ricadute economiche che la costruzione del Ponte avrà anche nella penisola Iberica, a testimonianza del valore internazionale della grande opera.

Cinco Dias, il principale quotidiano economico e finanziario spagnolo che ha tra l’altro una forte collocazione politica nell’area di centrosinistra, ha esaltato le ricadute economiche della costruzione del Ponte in un articolo dell’esperto giornalista Javier Fernandez Magariño intitolato “La reactivación del puente del estrecho de Messina pone un supercontrato de 3.900 millones a tiro de Sacyr“. L’azienda spagnola, infatti, detiene il 18,7% del consorzio che si è aggiudicato il progetto nel 2005 e adesso si vede riproiettata nella commissione che si occuperà nella fase esecutiva dell’opera.

Sacyr è un colosso internazionale delle costruzioni, parliamo di un’azienda di proporzioni enormi come Webuild, entrambe all’interno del consorzio Eurolink che era il contraente generale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto da parte della Società Stretto di Messina prima dei tristi blocchi imposti dalla sinistra. Tra i partner principali del consorzio c’è anche l’azienda giapponese IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) che detiene il 6,3% delle quote.

Magariño su Cinco Dias sottolinea quanto i mercati stiano dando credibilità alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, sottolineando proprio il grande rally di Webuild, riportando le più recenti dichiarazioni del ministro Salvini e un breve riepilogo storico delle travagliate vicende sul Ponte sullo Stretto di Messina. La valenza della grande opera dello Stretto, quindi, è ampiamente riconosciuta a livello internazionale.