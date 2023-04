Ponte sullo Stretto, colosso mondiale cinese si fa avanti: “interessati a realizzare l’opera”

StrettoWeb

Non solo Webuild, non solo “sirene” dalla Spagna, ma anche dalla Cina. Pure il colosso cinese China Communications Construction Company (CCCC), terzo big mondiale delle costruzioni, si fa avanti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Lo ha ammesso Pei Minshan, deputy general manager, ingegnere civile specializzato in ponti, in un’intervista al Sole 24 Ore, ribadendo l’interesse globale che c’è intorno a un’opera di interesse mondiale.

“Abbiamo appreso – afferma Pei Minshan – che il decreto del 16 marzo del Consiglio dei ministri italiano è stato firmato, il che consente l’immediata ripresa della progettazione e costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Sappiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha emesso un avviso in cui si afferma che il progetto del ponte utilizzerà il piano tecnico del 2011 e realizzerà il ponte strallato (cioè sospeso, con l’impalcatura retta da una serie di cavi ancorati a piloni di sostegno, ndr) più ampio al mondo, ben 3,2 chilometri”.

“Un piano adeguato ai più recenti standard tecnologici, di sicurezza e ambientali. In qualità di più grande società di progettazione e costruzione di ponti al mondo, CCCC è sicuramente molto interessata all’implementazione del progetto. Speriamo di poter utilizzare la nostra tecnologia già collaudata nella costruzione di altri due ponti simili per contribuire a promuovere lo sviluppo economico e l’integrazione nel Sud e nel Nord dell’Italia”, aggiunge.

CCCC ha in programma il da 54,7 chilometri sul mare tra Hong Kong e Macao. La società è nata dalla fusione di China Harbor Engineering Company (CHEC) e China Road and Bridge Corporation (CRBC).