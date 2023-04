Cinesi interessati al Ponte sullo Stretto, ma qualcuno storce il muso: la risposta di un Professore

StrettoWeb

“La proposta di un grande gruppo cinese di realizzare il Ponte sullo Stretto va certamente accolta con spirito positivo ma, nell’ambito di una gara che avrà una dimensione adeguata al suo importo, è meglio valutare le opzioni nazionali“. Lo afferma il prof Roberto Guida, ordinario di economia al Campus Bio-medico di Roma e top manager del gruppo Marzotto Venture. “Non possiamo certo fare i protezionisti – aggiunge Guida – essendo in un ambito internazionale che, chiaramente , impone una gara europea, ma ci sono grandi imprese italiane in grado di congiungersi e di attivarsi anche nel caso di una realizzazione diretta con concessione”.

“La grande mole dell’opera – continua Guida – deve chiaramente fare volgere lo sguardo a ogni proposta e si struttura secondo una platea che richiede know how e forza economica rilevante. L’Italia ha grandissime imprese famose nel mondo per la loro capacità ingegneristica e logistica – prosegue Guida– in grado di competere con i colossi internazionali. Sono certo che sia possibile giungere a una cooperazione che consenta la messa in opera dell’infrastruttura e la sua successiva concessione, nell’ottica di una legittima valutazione economica e sempre nel massimo rispetto dei principi di concorrenza”.