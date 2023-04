Perugia-Reggina, i convocati di Inzaghi: c’è Menez, out in 5

StrettoWeb

Manca ancora qualche ora a Perugia-Reggina, recupero che si giocherà questa sera (ore 20.15) a qualche settimana di distanza dalla gara rinviata a seguito del terremoto in Umbria. 24 i ragazzi scelti da mister Inzaghi, tra cui i due giovani Paura e Crisafi. C’è Menez, che era in dubbio, ma sono out in 5: Galabinov, Majer, Pierozzi, Obi, Ricci.

Probabile formazione. Possibile conferma del 3-4-2-1 visto a Genova, con i ritorni di Fabbian e Rivas e col ballottaggio nel ruolo di centravanti. Dietro scalpita Terranova, sulle fasce vanno verso la conferma Di Chiara e Bouah.

Perugia-Reggina, i convocati

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Paura, Terranova.

: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Paura, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi. Attaccanti : Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

: Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez, Rivas, Strelec. Indisponibili: Galabinov, Majer, Pierozzi, Obi, Ricci.