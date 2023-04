Parco Aldo Moro a Messina, consegnati i lavori di forestazione urbana

StrettoWeb

Il Parco Aldo Moro è stato lo scenario naturale che ha dato il via ai progetti per la forestazione urbana di Messina; progetti pilota finanziati dal programma Pon Metro 2014/2020 REACT-EU asse 6 che interesseranno sia il centro cittadino che il borgo di Giampilieri. Un nuovo volto della città che passa attraverso gli obiettivi di “Messina 2030 Green Events” in cui le scuole hanno un ruolo fondamentale infatti, attraverso l’educazione ambientale si forma nei ragazzi, una nuova visione di vivere il pianeta preservando e non distruggendo ciò che la natura ci mette a disposizione. Otto milioni e mezzo le somme stanziate, entro 120 giorni le ditte aggiudicatarie dovranno consegnare i lavori. Particolarmente orgoglio il Sindaco Basile perché, “nonostante a Messina si aprono nuovi cantieri, per questo motivo chiede la collaborazione dei cittadini di avere pazienza perché, una volta chiusi, il volto della città sarà molto più interessante ed accattivante”.

Messina è la prima città in Italia, prosegue Basile, “per fondi ricevuti per la forestazione urbana, ancora più di Milano che ha sempre puntato ad un modo nuovo di realizzare parchi urbani, mirando al “verde verticale” integrandoli con le costruzioni del centro e della periferia milanese”. Altro elemento di grande soddisfazione espresso dal sindaco Basile riguarda “la riattivazione a Messina della sede di INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) presso il Parco Aldo Moro”. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Messina, ha detto Mario Mattia vulcanologo dell’INGV, “potrà contare su dieci ricercatori, cinque distaccati dalla sede di Catania e cinque nuove assunzione che daranno la possibilità a giovani professionisti di operare in un contesto idoneo e soprattutto in una città ad elevata vulnerabilità, fragile, esposta a rischi elevati”.

Mario Mattia ha anche detto che “nel 2017 la Società Stretto di Messina ha ceduto all’INVG 166 stazioni di monitoraggio; alcune di esse sono andate distrutte altre, verranno utilizzate per il monitoraggio destinato agli studi sismologici ed ambientali in particolare, idrogeochimici per valutare la qualità dell’acqua e la dinamica delle acque sotterranee nella zona dello Stretto”. Messina, tra qualche anno, potrà diventare sede autonoma di INGV con un personale stabilizzato ed attività consolidate.

L’architetto Carmelo Celona, direttore dei lavori, ha affermato che “Messina sta intraprendendo un percorso che dovrebbe portare alla rinaturalizzazione del paesaggio urbano e del territorio”. L’aumento della superficie permeabile, ha proseguito Celona, “oltre alla superifice fogliata, consentirà di abbattere l’isola di calore e quindi, abbassare di due o tre gradi la temperatura all’interno della città”. Tutto ciò porterà a vivere un ambiente ed una condizione climatica più favorevole soprattutto nei periodi estivi. All’incontro erano anche presenti gli Assessori Francesco Caminiti e Liana Cannata oltre ai Presidenti delle Società partecipate AMAM Loredana Bonasera, MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e, Messina Social City Valeria Asquini.

Consegnati i lavori di forestazione urbana del Parco Aldo Moro, le parole di Celona