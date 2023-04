Ospedale Taormina: D’Aveni invita il Sindaco Bolognari e De Luca a manifestare insieme

StrettoWeb

Antonio D’Aveni, candidato sindaco di Taormina, invita il Sindaco Bolognari e Cateno De Luca a manifestare tutti insieme al sit in del 20 Aprile: “abbandoniamo per qualche ora la campagna elettorale e uniamoci per salvare il reparto di Cardiochirurgia pediatrico dell’ospedale di Taormina”.

Lo comunica con un video il candidato sindaco Antonio D’Aveni di “Orgoglio Taormina” , definendo i suoi antagonisti “compagni di viaggio di un percorso elettorale che può dividere su molti punti, ma anche unire per battaglie giuste e importanti per il bene comune di tutti noi cittadini”.