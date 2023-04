Messina, le sirene delle navi suonano in onore di San Francesco di Paola

StrettoWeb

Lo scorso 23 aprile, in occasione della tradizionale e plurisecolare festa di San Francesco di Paola, su iniziativa ed organizzazione del devoto Massimiliano Curtò, così come consuetudine consolidata negli anni, si è voluto onorare la ricorrenza facendo suonare alle ore 18:30 le sirene dei traghetti operanti sullo Stretto. L’invito rivolto ai vettori che operano nell’area ha ricevuto l’adesione delle Società Caronte & Tourist e Bluferries. Anche quest’anno, come lo scorso, sono stati coinvolti gli approdi di Villa San Giovanni in un abbraccio idealizzato tra le due sponde. Grazie alla preziosissima collaborazione degli uffici tecnici della Guardia Costiera di Messina e Villa San Giovanni sono stati approntati i nulla osta necessari per la realizzazione dell’iniziativa che ha coinvolto oltre la Rada San Francesco a Messina anche l’approdo di Tremestieri unitamente agli approdi pubblici e privati di Villa San Giovanni.

E così, all’orario convenuto, le sirene dei traghetti hanno omaggiato il Protettore in perpetuo di tutta la Gente di Mare unendo simbolicamente le due sponde così da ricordare idealmente e spiritualmente l’attraversamento miracoloso dello Stretto del 04 aprile 1464. Nel ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno offerto il loro contributo per la riuscita dell’evento una menzione speciale va fatta al Comandante Giuseppe Mezzasalma in rappresentanza del Gruppo Caronte & Tourist ed al Direttore Gianni Ferraro per la Società Bluferries. Con essi si ringraziano i Comandanti e gli Equipaggi tutti delle navi traghetto Stretto Messina, Trinacria, Elio, Sikania, Telepass ed Archimede.