Mar Rosso? No, Mar Amaranto! Tifoso scende a -30 metri in Egitto con la sciarpa della Reggina!

Di padre in figlio. Con un unico obiettivo: portare i colori amaranto in giro per il mondo. Ricordate Donato Rotilio, il tifoso della Reggina fuorisede che tramanda il “verbo” amaranto praticamente ovunque? Lo abbiamo visto al Giro d’Italia, a Tenerife, ma anche in tantissimi stadi della penisola con lo striscione “Montebello”.

Ebbene, non solo terra ferma. Il vessillo amaranto, infatti, sventola anche in… acqua. In fondo al mare. Mar Rosso, per la precisione. Anzi, in realtà, Mar Amaranto, a questo punto. Il figlio del signor Donato, Daniele, è stato in Egitto, scendendo a -30 metri di profondità nel Mar Rosso. E poi? E poi lì, dopo aver portato con sé la sciarpa della Reggina, l’ha srotolata, filmandosi, come si può vedere nell’immagine e nel video di copertina. Noi lo diciamo sempre: la Reggina è ovunque. Ma proprio ovunque, anche a -30 metri di profondità, nei fondali marini.