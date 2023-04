Maltempo a Messina: albero cade su un’auto a San Licandro

StrettoWeb

È di pochi minuti fa la notizia di un grosso arbusto che, probabilmente a causa del maltempo di questi giorni, è crollato a San Licandro. Come riporta “La Gazzetta del Sud”, l’arbusto è caduto verso le 16:45 su viale Regina, colpendo in pieno un auto, distruggendola. Fortunatamente, la vettura era solo posteggiata e non vi era alcun passeggero a bordo. Al momento la viabilità è bloccata in direzione Nord, mentre in senso inverso è prevista una deviazione su una via secondaria. Seguiranno aggiornamenti.