Le immagini più belle del Giro di Reggio Calabria | FOTO

Il ciclismo è lo sport adatto a fare promozione turistica. Le corse attraversano paesi e paesaggi diversi, raccontano storie e tradizioni secolari, mostrano agli appassionati di tutto il mondo immagini da cartolina da un’angolatura differente. E da oggi anche la Calabria tornerà a mostrarsi, nella sua veste più bella, in tutto il mondo.

Grazie al Giro di Reggio Calabria, in 78 Paesi di tutto il mondo potranno essere visti splendidi paesaggi come la Costa dei Gelsomini, il Parco dell’Aspromonte, borghi dipinti ad arte come Scilla, il panorama mozzafiato del Lungomare “Italo Falcomatà”. Nella nostra gallery un assaggio con le foto più belle della corsa.