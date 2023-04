Giro di Reggio Calabria, il recap della gara: vittime illustri in salita, volatona finale sul Lungomare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Pioggia, freddo, due salite complicate che hanno fatto vittime illustri, due discese ancor più decisive e poi una volatona finale sul traguardo del Lungomare di Reggio Calabria, emozionante, sotto la pioggia, come in un film. Cala il sipario sul Giro di Reggio Calabria, una gara bella e complicata.

Il recap della corsa

La gara parte subito forte, si arriva compatti ai 25 km prima che Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Chad Haga (Human Powered Health) e Stefano Gandin (Team Corratec) riescano a guadagnare circa 55” sul resto del plotone. Sullo Zomaro si inizia a fare sul serio: la Eolo-Kometa, come ci aveva anticipato Vincenzo Albanese, decide di fare gara dura: tra le vittime illustri anche il campione in carica Elia Viviani (Nazionale Italiana) che si stacca e abbandona i sogni di un possibile bis.

Scollinato il primo GPM rimangono in 33 al comando: si va quindi giù in discesa verso la costa tirrenica. A Palmi è il momento della seconda asperità di giornata, la più tosta, il temuto monte Sant’Elia in cui si fa la differenza tanto in salita quanto in discesa. Dopo un paio di attacchi di Paul Double (Human Powered Health) e Gianmarco Garofoli (Nazionale Italiana), è Valerio Conti (Team Corratec) a scollinare per primo in testa al gruppo: ieri ci aveva anticipato che avrebbe provato a giocare d’astuzia.

In discesa verso Bagnara Calabra si staccano in 11, pronti a giocarsi la vittoria finale: Dario Igor Belletta (Nazionale Italiana), Davide Gabburo, Alessandro Tonelli, Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Kevin Colleoni, Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Bart Lemmen (Human Powered Health), Mirco Maestri (Eolo-Kometa), Valerio Conti, German Nicolas Tivani (Team Corratec) e Jhonatan Restrepo (GW Shimano-Sidermec).

Tonelli, Conti e Magli provano ad anticipare tutti, ma nella volata finale sul Lungomare di Reggio Calabria brilla la stella di Jhonatan Restrepo Valencia. Il colombiano ha il colpo di pedale giusto e tiene dietro Tivani e Maestri, rispettivamente secondo e terzo sul podio.

Ordine d’arrivo

Jhonatan Restrepo Valencia (GW Shimano Sidermec) KM 162,4 in 3h47’30” alla media di 42,831 km/h German Nicolas Tivani Perez (Team Corratec) Mirco Maestri (Eolo Kometa) Felix Engelhardt (Jayco AlUla) Bart Lemmen (Human Powered Health) Filppo Magli (Green Project – Bardani CSF – Faizané) Dario Igor Belletta (Squadra Nazionale Italiana) Davide Gabburo (Green Project – Bardani CSF – Faizané) Valerio Conti (Team Corratec) Alessandro Tonelli (Green Project – Bardani CSF – Faizané)