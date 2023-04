L’Italia si candida per Euro 2032: le città scelte, mazzata per la Sicilia

StrettoWeb

Consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier per la candidatura della FIGC ad ospitare in Italia gli Europei di calcio del 2032. Il Paese ospitante verrà reso noto il prossimo 10 ottobre, durante il Comitato Esecutivo che determinerà le sedi di Euro 2028 ed Euro 2032. Insieme all’Italia, per ora, si è candidata anche la Turchia.

Le città e gli stadi

Milano – Stadio San Siro Torino – Allianz Stadium Verona – Stadio Bentegodi Genova- Stadio Ferraris Bologna- Stadio Dall’Ara Firenze – Stadio Franchi Roma – Stadio Olimpico Napoli- Stadio Maradona Bari – Stadio San Nicola Cagliari – Stadio Unipol (nuovo progetto)

Non ci sarà Palermo

Niente tappa in Sicilia. Inizialmente inserita fra le 11 città candidate, non ci sarà Palermo. Le motivazioni sono legate all’impatto ambientale: i collegamenti erano ‘sostenibili’ per una sola isola e non per due. La scelta è ricaduta su Cagliari e sulla Sardegna, ma la FIGC rassicura: “la città di Palermo continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della candidatura“.

Gravina: “dossier ispirato al ‘Nuovo Rinascimento'”

“Il dossier di candidatura dell’Italia per l’organizzazione di Euro 2032 è ispirato ad un ‘Nuovo Rinascimento’. È stato realizzato attraverso continue connessioni con i territori, esaltandone le bellezze storiche e artistiche e rispettandone l’impatto e la sostenibilità.

È il frutto di un lavoro intenso in cui il calcio si è fatto strumento di unità e di aggregazione trasversale nell’adozione di diversi provvedimenti, governativi, parlamentari e comunali, che nobilitano la nostra candidatura“. È quanto dichiarato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. “Abbiamo immaginato l’Italia e il calcio europeo fra 10 anni, nella consapevolezza che il lascito positivo di un evento del genere moltiplichi straordinarie opportunità per l’intera nazione. – ha concluso – Ringrazio tutti gli stakeholder coinvolti, che hanno sposato il progetto con grande entusiasmo e spirito collaborativo“.