Genoa-Reggina, il comico Santo Palumbo è al Ferraris ma non vede nulla: “c’è la corda” | VIDEO

Santo Palumbo, ieri, di Genoa-Reggina ha visto ben poco. Il comico reggino era tra le migliaia di tifosi amaranto presenti al Ferraris per il match tra le squadre di Gilardino e Inzaghi. Il suo posto nel settore ospiti è vicino alla vetrata che lo divide dai supporters di casa, ma non si vede moltissimo. La visuale è disturbata e lui lo fa notare in un video sul proprio canale social. “Volevo ringraziare la società Genoa Calcio per il settore ospiti magnifico che offre questo splendido stadio”, dice ironicamente.

“Si vede benissimo la partita… Partita, diciamo che si vede la corda. Non la potevano tagliare? Si vede mezza porta e poi ‘a riti cogghiuta‘ (la rete raccolta, ndr)“, continua in dialetto reggino. “Noi stiamo pagando, però… le società di calcio non hanno alcun rispetto per i tifosi. Dopo che fai mille chilometri di distanza devi vedere la partita così? Vedere, diciamo immaginare. Non si viri nenti (non si vede niente, ndr)…”, chiude sempre in dialetto.