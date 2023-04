Terremoto sul Dalai Lama: chiede a un bimbo ‘succhiami la lingua’ | VIDEO

StrettoWeb

Il Dalai Lama ha lasciato il mondo senza parole. Dopo si è scusato, ma il danno era ormai fatto. Sui social è stato pubblicato un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sulle labbra e gli chiede “succhiami la lingua“. L’ufficio del leader spirituale tibetano ha dichiarato di volersi scusare con il ragazzo e la sua famiglia “per il dolore che le sue parole possono aver causato“.

“Sua Santità desidera scusarsi con il bambino e la sua famiglia, oltre che con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato“, si legge in una nota pubblicata su Twitter ufficiale. “Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente“, si legge ancora nel messaggio. Il video, diventato virale, è stato ripreso durante un evento il 28 febbraio scorso. Per l’occasione il Dalai Lama, 87enne, ha parlato a un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, nel nord dell’India.

Nel filmato si vede un ragazzino che si avvicina a un microfono e chiede al leader spirituale buddista: “Posso abbracciarti?”. A quel punto il Premio Nobel per la Pace invita il bambino sul palco. Gli dice: “Prima qui”, indicando la guancia. E il bambino lo bacia.

In seguito il Dalai Lama ribatte: “Poi penso anche qui“, e indica le sue labbra. Il padre spirituale si avvicina poi il mento del bambino verso di sé e lo bacia sulle labbra. Di sottofondo si sentono risate e applausi. I due si toccano con la testa. A quel punto il Dalai Lama tira fuori la lingua e dice: “E succhiami la lingua“. Tutto finisce in risate, ma alquanto forzate. In seguito i due si abbracciano e il Dalai Lama fa il solletico al bambino sotto le ascelle.

Le reazioni contro il Dalai Lama

L’episodio ha scatenato migliaia di reazioni sui social. Gli utenti hanno definito l’atteggiamento del Dalai Lama “disgustoso” e “assolutamente malsano“. Già nel 2019 il padre spirituale era finito nell’occhio del ciclone per aver detto che se una donna dovesse succedergli, dovrebbe essere “attraente“. Le dichiarazioni, rilasciate in un’intervista alla Bbc, suscitarono polemiche.

Il Dalai Lama incarna il movimento per l’autonomia tibetana, ma l’aura internazionale per cui ricevette il premio Nobel per la pace nel 1989 è molto diminuita. Così come è andato scemando il numero di inviti a lui rivolti da leader, personalità e star di tutto il pianeta.