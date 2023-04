StrettoWeb

Sulla strada statale 106 Jonica a Crotone, sono in corso i lavori di nuova pavimentazione e consolidamento delle scarpate mediante l’installazione di ‘geostuoie’ per la difesa anti-erosiva del suolo. Le attività interessano i comuni di Crotone, Strongoli, Melissa, Cirò Marina e Torretta di Crucoli, per un importo complessivo di investimento di circa 1 milione di euro. I lavori, consegnati lo scorso 3 aprile, saranno conclusi entro 46 giorni