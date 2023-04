Corrireggio 2023, la classifica e i tempi della gare competitive

StrettoWeb

Il day after della Corrireggio 2023 è, di norma, dedicato allo studio delle classifiche. La Fidal ha, infatti, pubblicato le graduatorie della corsa competitiva maschile e di quella femminile. Fra gli uomini è dominio della Cosenza K42, vera e propria eccellenza della corsa calabrese.

Resta ancora campione in carica Alberto Caratozzolo che chiude la gara in 33 minuti e 11 secondi. Bissa il secondo posto 2022 il giovane classe 2000 Pasquale Praticò con il crono di 33 minuti e 24 secondi. Terza piazza per Domenico Focà che ha tagliato il traguardo in 33 minuti e 48 secondi.

Al femminile Marika Mastrapasqua ha sbaragliato la concorrenza lasciando quasi 10 minuti sulle dirette avversarie: l’atleta pugliese si è imposta in 40 minuti e 07 secondi. Si conferma a podio Maria Rosa Caracciolo (49 minuti e 59 secondi). Completa il terzetto Angela Neri con il crono di 52 minuti e 57 secondi.

La classifica e i tempi della gara competitiva maschile

17 CARATOZZOLO Alberto 1985 SM35 CS361 COSENZA K42 33:11 13 PRATICO’ Pasquale 2000 SM CS361 COSENZA K42 33:24 16 FOCA’ Domenico 1977 SM45 CS361 COSENZA K42 33:48 152 EMILI Vincenzo 1976 SM45 RC348 ATLETICA SCIUTO 34:06 22 MONTI Francesco 1971 SM50 CZ234 VIOLETTACLUB 34:48 36 TAGLIERI Valerio 1978 SM45 RC348 ATLETICA SCIUTO 35:18 35 FERRARA Aldo 1969 SM50 RC348 ATLETICA SCIUTO 35:39 31 ADAMO Alberto 1957 SM65 RC332 ATLETICA OLYMPUS 36:24 21 CACCAMO Consolato 1975 SM45 CZ234 VIOLETTACLUB 36:50 18 BELTRANO Flavio 1973 SM50 CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 37:57 39 GENTILE Alfonso 1979 SM40 RC366 ATLETICA BARBAS 38:17 41 FILIPPONE Michele 1974 SM45 RC368 ASD RUNNING PALMI 38:18 43 TOMASELLI Marcello 1966 SM55 RC368 ASD RUNNING PALMI 38:29 28 SCARCELLA Ruggero 1961 SM60 CZ234 VIOLETTACLUB 38:42 15 OLIVA Francesco 1981 SM40 CS361 COSENZA K42 39:15 12 GIORDANO Saverio 1969 SM50 CS149 TEAM BASILE 39:27 45 AZZARA’ Francesco Pietr 1981 SM40 RM355 A.S.D. GO RUNNING 39:39 151 FALZONE Cosimo Marcello 1970 SM50 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO 39:42 29 LOFARO Antonino 1980 SM40 CZ234 VIOLETTACLUB 39:53 26 RETI Pietro 1967 SM55 CZ234 VIOLETTACLUB 40:59 38 ROMEO Alessio 1975 SM45 RC366 ATLETICA BARBAS 41:54 24 DE FAZIO Gennaro 1979 SM40 CZ234 VIOLETTACLUB 42:10 34 TALIA Antonio 1968 SM55 RC348 ATLETICA SCIUTO 43:56 49 ARRIGO Giovanni 1991 SM RUN04 RUNCARD 371929 44:19 42 CORTESE Antonino 1974 SM45 RC368 ASD RUNNING PALMI 44:48 154 SORCALE Angelo Velio 1951 SM70 CS361 COSENZA K42 44:58 46 CARIDI Francesco Emanue 1998 SM RUN01 RUNCARD 397974 45:11 37 MARCIANO Francesco 1972 SM50 RC357 PODISTILOCRI 47:12 50 MICELI Rosario 1971 SM50 RUN05 RUNCARD 091112 47:36 48 SURACE Gustavo Martin 1971 SM50 RUN03 RUNCARD 170975 47:46 27 SCERBO Vittorio 1980 SM40 CZ234 VIOLETTACLUB 49:42 33 D’ANGELO Domenico 1940 SM80 RC348 ATLETICA SCIUTO 59:12

La classifica e i tempi della corsa competitiva femminile

1 MASTRAPASQUA Marika 1987 SF35 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 40:07 8 CARACCIOLO Maria Rosa 1973 SF50 RC348 ATLETICA SCIUTO 49:59 153 NERI Angela 1963 SF60 RC348 ATLETICA SCIUTO 52:57 4 VISCOMI Domenica 1977 SF45 CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 52:58 5 DE STEFANO Graziella 1965 SF55 CZ234 VIOLETTACLUB 53:45 2 INFORTUNA Mariangela 1967 SF55 CS361 COSENZA K42 55:02 10 GERARDIS Elisa 1988 SF35 RM281 SSD RUNNER TRAINER A R.L. 1h07:49