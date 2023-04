Dalla Maratona di New York alla Corrireggio, Marika Mastrapasqua: il trionfo del magistrato-runner 

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Capita di vederla la mattina presto, quando la città si è appena svegliata e i primi, mattinieri, iniziano ad andare a lavoro. Corre sul Lungomare “Italo Falcomatà”, leggiadra e veloce, ma anche concentrata sui propri obiettivi personali. Poi sveste i panni da runner e, dopo una doccia veloce, veste la toga.

È Marika Mastrapasqua, magistrato presso la Procura di Reggio Calabria che quest’oggi ha trionfato nella categoria competitiva donne nella Corrireggio 2023. Classe 1987, pugliese di Molfetta ma ormai reggina d’adozione, Marika è un’atleta tesserata Fidal e corre con la A.S.D. Running Molfetta.

Per lei “la corsa è vita“, non soltanto una passione, consiglia a tutti di muoversi, correre, respirare aria pulita e soprattutto viaggiare. Lei, grazie alla maratona, ha girato il mondo gareggiando a Londra, Berlino e New York. Proprio nella Maratona newyorkese 2022 Marika si è piazzata in top 10 fra le italiane e il primo posto nella categoria anagrafica F35.

Il successo di oggi lo ha dedicato “alla città di Reggio Calabria“, dicendosi felice di aver potuto correre e vincere nelle strade in cui si allena giornalmente, con tanto pubblico a fare il tifo e in una bella giornata primaverile con lo Stretto come sfondo.

La dedica di Marika Mastrapasqua, vincitrice della Corrireggio 2023