Corrireggio 2023, festa sul Lungomare: le immagini più belle della corsa | FOTO

La trepidante attesa prima della partenza condita da premiazioni, spettacoli, riti scaramantici per i più tesi e dolci sorrisi per i più rilassati. La mascotte ‘Cloe’, il pony soprannominato ‘Corrireggio’ per l’occasione. Il telo arcobaleno, i Pagliacci Clandestini e il il batticuore prima del countdown. 3-2-1… si parte! Al via la Corrireggio, a passo veloce e a passo lento, competitiva e libera, in una splendida mattinata di sole primaverile sul Lungomare di Reggio Calabria.

Il momento perfetto per festeggiare i 40 anni della maratona ecologico-sportiva che si lega al 25 aprile di Reggio Calabria. Sudore, sportività e sorrisi al traguardo. Selfie, complimenti, commenti e tanta voglia di sport. Appuntamento al prossimo anno! Nella nostra gallery le immagini più belle della Corrireggio 2023.