Napoli, gioia scudetto rimandata. Ma i tifosi dell’Udinese avvertono: “non vi permettiamo di festeggiare qui”

Ascolta l'articolo

Festa scudetto sfumata per il Napoli dopo l’1-1 casalingo contro la Salernitana. La gioia è solo rimandata al prossimo turno, la certezza matematica di diventare campioni d’Italia potrebbe arrivare anche senza giocare, già a partire dalla serata di mercoledì al termine della sfida tra Lazio e Sassuolo.

E poi sarà festa. Sì, ma non in casa dell’Udinese. I tifosi bianconeri, infatti, hanno diramato un duro comunicato nel quale hanno chiesto ai napoletani di non festeggiare a Udine.

“Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera RISPETTO!!!“, si legge nel messaggio dei tifosi dell’Udinese visionato anche dalla Questura di Udine. Tra le due tifoserie c’è tensione fin dal 2010 quando fuori dallo stadio Friuli ci furono scontri con numerosi feriti. Allertate le forze dell’ordine.