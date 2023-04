Succede nel catanzarese: la sua auto finisce contro il guardarail, scende e scappa via

StrettoWeb

Incredibile a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro: ieri sera una vettura è andata a sbattere contro un guardarail nella carreggiata opposta. Secondo le prime indiscrezioni, il conducente, un uomo residente ad Amantea, avrebbe tagliato la curva in viale Stazione, nella frazione Marina: dopo lo scontro, tra l’incredulità dei presenti, l’uomo è sceso dall’auto ed è scappato via. Sul posto è giunta la volante della Stazione di Lamezia Terme che, nell’immediato, si è messa subito alla ricerca del fuggitivo il quale, dopo alcune ore, è stato rintracciato. La vettura invece, è stata rimossa da un carroattrezzi.