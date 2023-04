Catania, a Riposto il sogno diventa realtà: verso la grande opera Mareneve

StrettoWeb

L’asse stradale che collegherà l’area portuale di Riposto, alla barriera autostradale di Giarre, diventerà presto realtà. Si tratta di un progetto pensato 60 anni fa e che sarà ora portato a termine dall’Amministrazione Caragliano. E’ già stata pubblicata la gara di Invitalia e sono state completate le operazioni di valutazione delle proposte progettuali presentate dalle imprese che hanno partecipato al bando. Ora sono stati appaltati i lavori per la realizzazione dell’opera.

La strada sarà lunga circa 3,5 km e collegherà il lungomare di Torre Archirafi con la Statale 114, all’ingresso sud di Giarre. Non solo. Sarà anche una “via di fuga” logisticamente utile in tema di Protezione Civile. Per la realizzazione dell’asse stradale, denominato “Mareneve”, sono stati impegnati 14 milioni 124.500,00 euro.

I lavori a base d’asta, per un importo di 10 milioni 768 mila euro, sono stati aggiudicati dal raggruppamento di imprese Comer Costruzioni meridionali e Unicos srl di Santa Venerina che ha offerto un ribasso del 29,65% (importo con ribasso 7 milioni 696 mila euro).

Mareneve: i lavori dureranno due anni

I lavori prenderanno il via a maggio. Dureranno circa due anni. “Dopo lunghi decenni – ha dichiarato il sindaco Enzo Caragliano – si mette finalmente la parola fine all’accidentato iter procedurale per la realizzazione di un’opera imponente e di grande impatto. La realizzazione dell’infrastruttura stradale rappresenta, infatti, una straordinaria occasione di crescita sociale e produttiva con ricadute sul comparto turistico ricettivo. L’opera che interviene sul sistema di mobilità, oltre a valorizzare il territorio, consentirà di mitigare concretamente i rischi derivanti dall’attuale situazione di attenzione idrogeologica”.

A pensare per la prima volta al progetto fu Nino Caragliano, già deputato regionale e sindaco di Riposto, negli Anni ‘60. La strada non solo valorizzerà il territorio, ma permetterà anche di mitigare i rischi derivanti dall’attuale situazione di attenzione idrogeologica. Il territorio in questione, infatti, presenta numerosi rischi di natura idraulica.

La presentazione sabato 29 aprile in piazza San Pietro

Sabato 29 aprile, alle 20, in piazza San Pietro, il sindaco Caragliano, insieme alla sua Giunta, al direttore dei lavori, ai tecnici progettisti, presenterà il progetto alla città. Il titolo della manifestazione sarà: “Dal sogno alla realtà: al via i lavori per la realizzazione della strada per il futuro di Riposto”. Verrà illustrato il progetto, anche con la proiezione delle immagini attraverso un maxi schermo. A seguire, è previsto anche uno spettacolo musicale: tributo Coldplay.