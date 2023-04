Calabria, serpente in strada e tra le auto. Il Sindaco: “massima attenzione” | VIDEO

StrettoWeb

“AVVISO ALLA CITTADINANZA. In zona Via Giacomo Matteotti è stato avvistato questo serpente, probabilmente un pitone. Siamo sul posto con i carabinieri e i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso. L’avvistamento risale alle 15,30, subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco senza però trovare il serpente. Si prega di prestare la massima attenzione e di segnalare alle istituzioni eventuali avvistamenti”.

Questo messaggio è stato diffuso dal Sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, a seguito dell’avvistamento di un serpente in strada, in Via Giacomo Matteotti, tra le auto, come si può vedere dal video in evidenza.