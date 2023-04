Calabria: ispezioni programmate dei ponti e viadotti con il ‘by bridge’

StrettoWeb

Sono in corso le ispezioni, programmate da Anas, dei ponti e dei viadotti presenti lungo la rete stradale ed autostradale in Calabria. Attualmente le attività stanno interessando il Viadotto ‘Neto 1′, sulla strada statale 107 Silana Crotonese’ a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

In queste tipologie di interventi viene utilizzato il ‘by-bridge’, che consente la supervisione visiva, sospesi nel vuoto, al di fuori della sede stradale, senza l’ausilio di ulteriori apparecchiature e servendosi di un braccio in negativo (dall’alto verso il basso) alla cui estremità è posizionato un cestello su cui salgono un ispettore e un manovratore che muove il braccio tramite una console a controllo remoto.

In questo modo è possibile raggiungere con facilità punti estremi al di sotto di ponti e viadotti e condurre un’ispezione quanto piu’ precisa e accurata possibile. Grazie alla capacità di sfilo del braccio di rotazione della navicella il by-bridge puo’ essere mosso agilmente permettendo di lavorare in totale sicurezza.

L’ispezione, oltre a confermare le buone condizioni di esercizio delle opere d’arte, si pone quale strumento fondamentale per elevare i livelli di conoscenza e incrementare eventuali interventi necessari per mantenere nel tempo le attuali strutture e contrastare gli effetti del tempo e le azioni degli agenti atmosferici.