Reggina, la vittoria è solo assaporata: il Benevento agguanta il pari nel finale, è 1-1

Solo assaporata. Ed è un peccato, considerando il vantaggio mantenuto per quasi tutto il match e considerando anche gli altri risultati. Ma alla fine si prosegue nella strada della continuità, con i 7 punti in tre gare. La Reggina fa 1-1 a Benevento e rimane quinta in classifica, in attesa della sentenza del Tfn di lunedì. A Pierozzi, in gol nel primo tempo, risponde Ciano nel finale.

La partita. Possesso al Benevento, Reggina con pochi rischi e via di contropiede. Schieramento e atteggiamento, dunque, sono come lunedì, al Granillo contro il Venezia, ma con più tecnica, per via del ritorno di Di Chiara, Hernani e Menez. Il primo, però, dopo qualche minuto si fa male a causa di uno scontro con Paleari ed è costretto a uscire in barella. Al suo posto Liotti. Poco male. Dopo aver propiziato il vantaggio di lunedì, l’esterno sinistro calabrese mette una palla al bacio per Pierozzi, che tutto solo va dentro al volo di piatto. E così la Reggina gestisce fino all’intervallo, sprecando qualche contropiede ma rischiando anche poco.

Nella ripresa, come accaduto spesso di recente, la squadra amaranto comincia ad abbassare il baricentro, indietreggiando e non riuscendo a uscire. Servono i cambi per dare forza fresca, quei cambi che sicuramente aiutano il Benevento. Molti errori e confusione, senza dubbio, ma la compagine di Agostinelli ci mette il cuore ed è così che riesce a trovare il pari, approfittando di una zona di destra libera lasciata dalla Reggina: è lì che arriva la palla per Ciano, che altrettanto solo deve mettere solo di piatto un rigore in movimento e fare 1-1. La squadra di Inzaghi si risveglia a gol subito, provando a scuotersi con Rivas e Gori, ma finisce così. Di seguito il tabellino.

Benevento-Reggina 1-1, il tabellino

Marcatori: 25′ Pierozzi (R), 84′ Ciano (B).

Benevento (3-5-2): Paleari (46′ Manfredini); Veseli, Glik, Tosca; Improta (78′ Farias), Acampora, Schiattarella (84′ Viviani), Tello (46′ Ciano), Foulon; Carfora, Simy (46′ Pettinari). In panchina: Kubica, Karic, Jureskin, La Gumina, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. Allenatore: Andrea Agostinelli.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono (68′ Terranova); Pierozzi, Fabbian (88′ Majer), Crisetig, Hernani, Di Chiara (10′ Liotti); Ménez (68′ Rivas), Strelec (68′ Gori). In panchina: Contini, Aglietti, Bouah, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Giacomo Camplone di Pescara.

Note – Ammoniti: Pierozzi (R), Schiattarella (B). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 3’pt; 7′ st.

AGGIORNAMENTI 90'+4 - E' FINITA! E’ terminato il match tra Benevento e Reggina: 1-1 al “Vigorito”

90'+4 - Cionek di testa, palla alta

90' - Assegnati sette minuti di recupero

87' - Entra Majer, ultimo cambio per la Reggina Quinto e ultimo cambio per la Reggina: dentro Majer, fuori Fabbian.

84' - PAREGGIA IL BENEVENTO, GOL DI CIANO! Pareggia il Benevento: troppo spazio sulla destra, palla in mezzo per Ciano, che tutto solo segna un rigore in movimento.

79' - Acampora da fuori, blocca Colombi in due tempi Da fuori Acampora al volo, blocca Colombi in due tempi.

75' - Fase molto spezzettata e fallosa Fase di gara molto spezzettata e fallosa, più del dovuto. La Reggina tiene. Dopo aver abbassato il baricentro, la squadra amaranto si è risistemata con i cambi, per via di energie fresche.

68' - Subito pericoloso Gori Subito pericoloso Gori, che ci prova al volo su ribattuta: palla fuori non di molto.

66' - Primi cambi per la Reggina Primi cambi per Inzaghi, che inserisce Gori e Rivas per Strelec e Menez. Poi entra Terranova per Loiacono, uscito dolorante.

60' - Hernani su punizione, para il portiere La Reggina si rifà vedere dalle parti del portiere: ci prova Hernani, respinge Manfredini.

49' - Che errore di Pierozzi, ma Loiacono salva! Erroraccio di Pierozzi, che sbaglia il retropassaggio e lancia in campo aperto l’avversario, ma Loiacono salva eroicamente in uno contro uno.

47' - Super tiro di Ciano dal limite, palla sopra la traversa Prima occasione della ripresa: Ciano si accentra e conclude, palla di poco alta sopra la traversa.

45' - COMINCIA LA RIPRESA, 3 CAMBI PER IL BENEVENTO Comincia la ripresa di Benevento-Reggina: tre cambi per Agostinelli, tra cui il portiere, che ancora accusava qualche problema per la botta con Di Chiara.

45'+3 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Dopo tre minuti di recupero, finisce il primo tempo di Benevento-Reggina. Amaranto avanti all’intervallo per via della rete di Pierozzi.

45' - Tre minuti di recupero Assegnati 3 minuti di recupero. Giallo anche per Schiattarella.

43' - Prima ammonizione: giallo per Pierozzi Primo giallo della sfida, è per l’autore del gol: Pierozzi sbaglia lo stop e poi va in ritardo sull’avversario, ammonizione giusta.

34' - Foulon spreca l'occasione del pari A 10 minuti dal gol, il Benevento crea la prima occasione per il pari, ancora con Foulon, ma l’esterno sinistro spreca. Reggina di rimessa, prova a sfruttare il contropiede.

24' - REGGINA IN VANTAGGIO, SEGNA PIEROZZI! Si sblocca il match, la Reggina passa in vantaggio! Azione insistita in contropiede sull’asse sinistro, Hernani serve Liotti, che la mette al bacio per Pierozzi, che conclude di piatto al volo tutto solo.

17' - Primo corner per la Reggina La Reggina batte il primo angolo, ma nulla di fatto.

7' - Brutto scontro Di Chiara-Paleari, il terzino costretto al cambio Brutto scontro tra Di Chiara e Paleari in area. Gioco fermo da qualche minuto: botta alla spalla per il portiere, mentre il terzino amaranto è a terra. Alla fine è costretto al cambio, uscendo in barella: entro Liotti.

5' - Prima occasione per il Benevento! Prima occasione del match: palla in mezzo, pasticcia la difesa, Foulon si trova la sfera davanti e incrocia col sinistro, pallone fuori.

1' - BENEVENTO-REGGINA, SI COMINCIA! Comincia il match tra Benevento e Reggina.

Benevento-Reggina, formazioni ufficiali Come da previsione, ci sono rientri importanti per Inzaghi, che schiera nuovamente dall’inizio Hernani, Di Chiara e Menez. Majer c’è ma non è al meglio, dunque il play è Crisetig. Centravanti sempre Strelec. Ancora Loiacono, poi, a sostituire Gagliolo. Moduli speculari: 3-5-2 anche per Agostinelli, che rilancia Glik e soprattutto Simy, al fianco del giovanissimo Carfora. Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Acampora, Schiattarella, Tello, Foulon; Carfora, Simy. In panchina: Manfredini, Kubica, Karic, Pettinari, Farias, Jureskin, La Gumina, Viviani, Ciano, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. Allenatore: Andrea Agostinelli. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Ménez, Strelec. In panchina: Contini, Aglietti, Bouah, Liotti, Terranova, Bondo, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Giacomo Camplone di Pescara.