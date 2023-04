Serie B, risultati e classifica: quanti pareggi, il Cosenza fa 1-1 e il Palermo perde

StrettoWeb

Tra emozioni e nervi, ma alla fine sono tanti i pareggi. Le gare delle 14 del sabato della 33ª giornata di Serie B hanno decretato questo: balzo di Genoa e sconfitta del Palermo a Venezia. Per il resto, come detto, solo pareggi: non solo la Reggina, ma anche il Cosenza, che in contro il Cittadella fa 1-1; le due squadre rimangono appaiate insieme a 37 tra la salvezza diretta e la zona playoff.

Bari dall’inferno al ritorno, con il 2-2 finale contro il Como dopo il doppio svantaggio all’intervallo. Il Sudtirol, invece, continua la sua serie negativa e perde anche ad Ascoli (un solo punto nelle ultime tre). Ora il quarto posto è in pericolo, con la Reggina a -3. In coda pari anche tra Spal e Brescia. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie B 33ª giornata

VENERDI’ 14 APRILE

ore 20:30

Modena-Parma 1-1

SABATO 15 APRILE

ore 14:00

Ascoli-Sudtirol 1-0

Bari-Como 2-2

Benevento-Reggina 1-1

Cosenza-Cittadella 1-1

Genoa-Perugia 2-0

Spal-Brescia 2-2

Venezia-Palermo 3-2

ore 16:15

Cagliari-Frosinone

DOMENICA 16 APRILE

ore 16:15

Ternana-Pisa

Classifica Serie B

Frosinone 66 Genoa 63 (-1) Bari 57 Sudtirol 52 Reggina 49 Parma 48 Cagliari 47 Pisa 46 Modena 43 Palermo 43 Ascoli 42 Como 41 Ternana 40 Venezia 39 Cittadella 37 Cosenza 37 Perugia 34 Spal 33 Brescia 32 Benevento 30