La Reggina fa 1-1 a Benevento, torna a pareggiare dopo quattro mesi ma non nasconde il rammarico per un vittoria sfumata nella parte finale di match, dopo il vantaggio di Pierozzi. Di seguito le nostre pagelle.

Colombi 6 – Mai chiamato in causa, se non nel gol, su cui non può far nulla.

Cionek 6.5 – Prova di personalità: come sempre gioca d’anticipo e non disdegna sortite palla al piede.

Camporese 6.5 – Gara attenta: di testa non sbaglia nulla, è sempre al posto giusto al momento giusto. Peccato per l’occasione del pari, dove Ciano viene lasciato solo di tirare e piazzare.

Loiacono 6.5 – Altra ottima prova dopo quella di lunedì. Eroico quando salva a inizio ripresa in campo aperto un 1vs1 con un avversario dopo l’erroraccio di Pierozzi.

Pierozzi 6 – La sufficienza è solo per il gol, che conferma le sue doti offensive, ancor di più da quinto. In fase di non possesso, stranamente, è però molto disattento. Foulon fa quello che vuole dal suo lato: sfiora il gol in due occasioni e, sempre da destra (sua zona di competenza, lasciata completamente libera), nasce la rete del pari. Da segnalare anche un erroraccio in disimpegno a inizio ripresa con un retropassaggio su cui salva Loiacono.

Fabbian 5.5 – Confermata la tesi secondo cui, probabilmente, questo modulo lo limiti. Lo si è capito nelle ultime settimane. Più legna e meno inserimenti: lui è oscuro e, oggi, vince pochissimi contrasti.

Crisetig 6 – Una partita non semplice in cui però prova ad alzare la voce in mezzo al campo.

Hernani 6 – Come sempre, quando si accende, dà l’impressione di poter creare pericoli. Da lui nasce il gol del vantaggio, con la palla sporcata per Liotti che poi mette in mezzo per Pierozzi. Nella ripresa è poco lucido e sbaglia qualche ripartenza.

Di Chiara s.v. – Sfortunato, con la botta in avvio che lo costringe al campo. Speriamo non sia nulla di grave.

Ménez 6 – Gara di sacrificio: nel primo tempo è costretto spesso a venire dietro per prendersi il pallone e provare a fraseggiare. Sicuramente meno esaltante quando si gioca con questo modulo, ma per il momento va così.

Strelec 5 – Insufficiente, nonostante l’ennesima prova da titolare. E’ vero, giocare spalle alla porta non è bello per nessuno, ma è ciò che Inzaghi gli chiede. Peccato però che non vinca un contrasto, un duello aereo, non combatta, non sia pericoloso in campo aperto. Prova “piatta”, ma cominciano ad essere troppe.

dal 10′ Liotti 7 – Entra quasi a freddo e… zac, la mette al bacio per Pierozzi. C’è ancora il suo zampino sul gol.

dal 66′ Gori 6.5 – Ottimo ingresso: fa decisamente meglio di Strelec e sfiora anche il gol.

dal 66′ Rivas 6 – Più velocità e dinamicità in campo aperto.

dal 66′ Terranova 6 – Entra al posto di Loiacono, buon ingresso.

dall’88’ Majer s.v. – Dieci minuti in campo, ma commette due errori abbastanza “irritanti”. Non al meglio, sicuramente, anche se in questo girone di ritorno è irriconoscibile.

All. Inzaghi 6 – Se la gioca così, ormai: 3-5-2 solido e ripartenza. Soluzione efficace, ma l’impressione oggi è che con un po’ più di cattiveria avrebbe potuto trovare lo 0-2, mettendo in ghiaccio la gara. Impressione confermata dalla sterzata dopo il gol del pari, dove la squadra prova a tornare in vantaggio immediatamente, aiutata dalle forze fresche. Restano comunque i 7 punti in tre partite.