Villafranca Tirrena, l’iniziativa sulle eccellenze femminili nello sport e nella solidarietà

Interessante iniziativa organizzata dal Comune di Villafranca Tirrena per celebrare la Giornata Internazionale della donna. Nella sala consiliare del comune tirrenico si è tenuto un Convegno, “Eccellenze femminili …e per le donne; Donne nello sport e nella solidarietà”, per dare testimonianza di ciò che le donne riescono a fare in diversi settori della vita sociale. Insieme all’Associazione “Una di Noi”, centro antiviolenza che da anni lavora in trincea per aiutare le donne vittime di violenza, il Sindaco Cavallaro, con gli assessori Barbara Di Salvo e Gianfranca Alessi, ha voluto dare voce a chi spesso non riesce a “parlare” per paura di subire ripercussioni molto sgradevoli.

Una spirale di violenza che non si è fermata neppure oggi, considerato che a Rosarno Iulia Astafieya, ucraina di 35 anni, è stata trovata uccisa in casa. Sul corpo segni evidenti di violenze anche pregresse, per questo motivo è stato fermato il compagno sul quale pende un’accusa di omicidio. Proprio per evitare che i femminicidi rappresentino la normalità, Mariella Mazza, Presidente dell’Associazione “Una di Noi”, insieme alla collega Angelica Salvo, “hanno invitato le donne che non hanno il coraggio di denunciare, di rivolgersi ai centri antiviolenza in quanto potranno trovare ogni tipo di aiuto che va dalla consilenza legale a quella psicologica”.

Un atto di coraggio che può salvare una vita! Barbara Di Salvo, nel presentare il convegno ha detto che “la presenza di tre atlete, campionesse italiane in diverse discipline sportive, oltre a rappresentare delle eccellenze nei loro settori di competenze, sono soprattutto donne impegnate in famiglia e in ambito lavorativo che, con la loro tenacia e la loro determinazione, sono riuscite a raggiungere traguardi di altissimo profilo”. Gianfranca Alessi ha parlato “non di una data per celebrare le donne ma, della Giornata Internazionale della donna, come ricorrenza per mettere in luce il ruolo della donna nella quotidianità; donna, madre, lavoratrice, sportiva che riesce a districarsi, con grande competenza, in diversi ambiti; una multitasking che certamente non ha nulla da invidiare al mondo maschile”.

A monopolizzare tutta l’attenzione, Maria Ruggeri, consigliere comunale di Villafranca ma soprattutto campionessa italiana di atletica leggera. Un titolo Italiano assoluto nei m.100 a Bologna nel 1996 più altri 6 titoli Nazionali nelle varie categorie. Ha vinto anche un Campionato Europeo per club nei m. 100 e nei m. 200. Irene Messina, giovanissima atleta dell’Arco club Serro di Villafranca Tirrena campionessa italiana 2022 di tiro con l’arco a Castellarano. Nelli Mazzulla che nell’estate 2011 è entrata a far parte della storia del beach volley italiano conquistando lo scudetto tricolore e il titolo di campionessa d’Italia insieme alla compagna Graziella Lo Re. Mazzulla, nel 2013, insieme alla compagna F. Giogoli si è confermata tra le grandi del Beach Volley conquistando ben 4 ori al Campionato Italiano.

A differenze delle due colleghe, la Mazzulla ha messo in evidenza “le difficoltà incontrate per far parte di una disciplina sportiva in cui gli uomini dettavano le regole”. Mazzulla afferma che “quando firmava i contratti di ingaggio con le diverse squadre, una clausola prevedeva una penale se, nel corso del campionato, si fosse trovata in stato di gravidanza. Una discriminazione che, dopo anni e anni di rivendicazioni, finalmente le donne pallavoliste sono riuscite a far depennare; una vittoria per rivendicare il diritto ed il rispetto della dignità di donna e quindi di persona”.