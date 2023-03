Università di Catanzaro, giornata celebrativa a 25 anni dalla nascita. E spunta un documento

StrettoWeb

Il Ce. S. Fo., Centro Studi Formazione, rappresentato dal Dr. Piero Canino, già Dirigente dei Corsi di Scienze Politiche, Pedagogia, Medicina e Chirurgia del Consorzio Universitario per la Libera Università di Catanzaro e l’UMG di Catanzaro, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovambattista De Sarro, in occasione della ricorrenza del 500° anniversario della nascita della Libera Università di Catanzaro e del 25° Anniversario della nascita dell’Università di Catanzaro, promuovono la Giornata Celebrativa alla data del 20 ottobre 2023 per ricordare fatti ed avvenimenti che hanno dato vita agli Studi Universitari della Città di Catanzaro.

L’anno 1973 e precisamente il 17 gennaio si inaugurò l’Anno Accademico della Libera Università di Catanzaro con le Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Magistero Corso di laurea in Pedagogia; successivamente a dicembre dello stesso anno partirono i Corsi della Facoltà di Medicina diretti dai Docenti della seconda facoltà di Medicina e Chirurgia in convenzione con l’Università di Napoli.

Per la celebrazione di questo evento, si è costituito il Comitato Organizzatore formato dai Professori Giovambattista De Sarro, Francesco Salvatore e dai Dottori Aristide Anfosso, Beniamino Bruzzese, Francesco Peltrone, Francesco Veraldi, Maurizio Cipolla, Luciana Carolei, Antonella Rodomisto. L’iniziativa si propone, attraverso documenti fotografici, atti deliberativi, articoli della stampa dell’epoca e testimonianze di quanti hanno contribuito fattivamente alla nascita della Università di Catanzaro, di raccontare alle nuove generazioni quell’impegno, quella passione e quell’amore per la città manifestata negli anni ’70 per la realizzazione di un così grande progetto universitario e culturale.

La manifestazione si terrà il 20 ottobre 2023 presso l’ Auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. All’evento saranno presenti alcuni Docenti del Consorzio della Libera Università di Catanzaro. La giornata celebrativa ricorderà il Dr. Salvatore Blasco, Presidente della Corte d’Appello e fautore del Consorzio per la Libera Università con i suoi componenti: On. Ernesto Pucci, On. Elio Tiriolo, On. Franco Bova, Ing. Vincenzo Speziali.

Salvatore Blasco è stato Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro e promotore della nascita della Università di Catanzaro. Giovanbattista De Sarro è Professore Ordinario di Farmacologia e Rettore della Università Magna Graecia. Piero Canino è stato Dirigente dei Corsi di Scienze Politiche, Pedagogia, Medicina e Chirurgia della Libera Università di Catanzaro. Aristide Anfosso è stato leader degli Studenti di Medicina. Per sua iniziativa è nato il “Collettivo degli Studenti di Medicina”.

Beniamino Bruzzese, Francesco Peltrone, Francesco Veraldi, Pepè Fratto, Fulvio Brescia, Maurizio Cipolla, Luciana Carolei, Floriana Ranieri e tutti gli Studenti di Medicina sono stati componenti del “Collettivo degli Studenti di Medicina”, organizzazione studentesca che nel 1976 ha impedito la chiusura del Corso di Medicina, a Catanzaro, quando erano stati già chiusi i Corsi di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Magistero e che di fatto attraverso le lotte studentesche di quegli anni, ha consentito la nascita della Università Magna Grecia.