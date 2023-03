UniMe in gara alla “Monaco Energy Boat Challenge”: presentato il progetto

StrettoWeb

Il 24 febbraio 2023 si è svolto, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, l’evento: “Monaco Energy Boat Challenge: il debutto del team Messina Energy Boat“, nel quale gli studenti dell’Università di Messina hanno presentato ufficialmente il loro progetto che è stato ammesso a partecipare alla decima edizione della “Monaco Energy Boat Challenge”, nella categoria “Energy Class”.

La Monaco Energy Boat Challenge è una competizione internazionale, organizzata dallo Yacht Club di Monaco, nella quale si sfidano team universitari, selezionati dal comitato tecnico, provenienti da tutte le parti del mondo. Lo Yacht Club di Monaco si occupa di fornire lo scafo dell’imbarcazione a tutti i team selezionati, sfidandoli a progettare un cockpit ed un sistema di propulsione, utilizzando solo fonti di energia a zero emissioni e materiali ecosostenibili.

Dopo l’apertura della giornata da parte del prof. Salvatore Cuzzocrea, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, hanno preso la parola il prof. Eugenio Guglielmino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, presentando alcuni “Progetti didattici-sportivi” realizzati in questi ultimi anni dal Dipartimento di Ingegneria e il prof. Vincenzo Crupi, Faculty Advisor del team di Messina Energy Boat, nonché Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Navigazione, che si è soffermato sul tema della “blue growth” e sulle opportunità di crescita che questa presenta.

Sono poi intervenuti l’Ing. Giulia Palomba, Vice Faculty Advisor del team Messina Energy Boat, con una presentazione su “Messina e il mare” e il prof. Pasqualino Corigliano, docente del corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Navigazione, su tema delle professioni collegate al mare.

La mattinata ha visto poi come protagonisti gli studenti del corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie della navigazione” e magistrale in “Scienze e logistica del trasporto marittimo ed aereo” che hanno avuto la possibilità di presentare il progetto ed il team Messina Energy Boat.

In particolare Angelica Sparacino, Team Leader del team MEB e Giuseppe Brando, MEB Logistics Team Leader, hanno presentato le vari fasi del progetto, mentre gli studenti Gabriele Cama, MEB Design Team Leader e Vittorio Geraci, MEB 3D Modeller, si sono soffermati su “Il progetto MEB: strutture e materiali innovativi”. Marco Pavan, MEB Propulsion Team Leader e Umberto Salpietro hanno centrato l’attenzione sul sistema di propulsione a zero emissioni dell’imbarcazione in fase di realizzazione e infine, Antonio Piras, MEB Management Team Leader, ha esposto le strategie di comunicazione e marketing che sono state poste in essere.

In un Aula Magna del Rettorato gremita erano presenti autorità, docenti e rappresentanti di aziende del territorio di Messina e provincia oltre che numerosi studenti degli istituti nautici I.T.T.L. “Caio Duilio” di Messina accompagnati dal Dirigente scolastico Daniela Pistorino, I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Catania accompagnati dal Dirigente scolastico Brigida Morsellino, I.T.E.T. “Leonardo Da Vinci” di Milazzo insieme al prof. Giuseppe Gentile e I.I.S. “F. Severi” di Gioia Tauro con il prof. Espedito Valentino Pettinato.