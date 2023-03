Messina fermo al palo: la Turris vince 3-0 e lo scavalca | CLASSIFICA

StrettoWeb

Un gol in avvio e due nel finale: così Turris-Messina finisce 3-0. La squadra di Raciti perde lo scontro diretto salvezza e si fa scavalcare dalla stessa compagine avversaria. Decidono le reti di Frascatore dopo quattro minuti e di Acquadro e Longo negli ultimi minuti. La gara è bella, vivace, ricca di capovolgimenti di fronte. Il passivo, per i siciliani, forse un po’ esagerato per quanto visto in campo.

La Turris parte fortissima, segna subito con Frascatore e poi rischia di raddoppiare in più di un’occasione nel primo quarto d’ora. Il Messina rischia, soffre, si fa travolgere dal grande approccio avversario, ma poi ne esce piano piano e comincia a prendere metri, creando occasioni. Nulla da fare, però. Ragusa e compagni sono, negli ultimi 16 metri, imprecisi e… sfortunati. In avvio di ripresa, infatti, Mallamo va via sulla sinistra e tira da posizione defilata, colpendo il palo. E’ il momento migliore dei peloritani, ma i cambi scompaginano i piani, la Turris si risistema, torna a creare e raddoppia nel finale con una rete di Acquadro, dopo doppio disimpegno errato dei difensori biancoscudati. Nel recupero, poi, il tris di Longo in contropiede.

Classifica Serie C Girone C

Il Monterosi sbanca Foggia a sorpresa e aggancia il Messina a 36. In vetta, pari del Crotone a Latina (2-2). Di seguito la classifica.

Catanzaro 86 Crotone 71 Pescara 55 Picerno 54 Foggia 52 Audace Cerignola 48 Monopoli 45 Giugliano 43 Latina 43 Virtus Francavilla 42 Avellino 42 Juve Stabia 41 Potenza 41 Taranto 40 Turris 37 ACR Messina 36 Gelbison 36 Monterosi Tuscia 36 Viterbese 27 Fidelis Andria 26