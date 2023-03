Tregua fiscale, convegno a Reggio Calabria degli Avvocati Tributaristi

StrettoWeb

Venerdì 10 marzo, nella sala Formazione Avvocati presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, si è svolto il convegno sulla disciplina delle definizioni agevolate introdotte dalla recente Legge 197/2022. Il convegno è stato fortemente voluto dalla Camera Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria che con il neo-direttivo, insediatosi da qualche mese, ha organizzato l’incontro aperto non solo agli addetti ai lavori ma a chiunque interessato a cogliere l’opportunità di definire le annose vicende con il Fisco.

L’Avv. Antonino Quattrone, presidente della Camera tributaria di Reggio Calabria e moderatore del convegno, ha sottolineato quanto la tematica sia attualissima, complessa e socialmente rilevante. L’avv. Quattrone ha dichiarato: “le 10 sanatorie fiscali contenute nella legge di bilancio, rappresentano un’opportunità per tutti coloro che, anche a causa della recente pandemia, hanno maturato delle posizioni debitorie nei confronti del Fisco e che, oggi, grazie a mirati strumenti agevolativi, predisposti dalla Legge 197/2022, possono siglare una vera Pace fiscale”.

La Camera Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, presente ai lavori nella figura del suo Presidente Avvocato Rosario Infantino, nell’organizzare l’evento, al fine di offrire a tutti gli uditori ed in particolare agli operatori del settore un momento formativo e di confronto, ha scelto di strutturare l’analisi e l’approfondimento degli aspetti tecnico-normativi, curando anche i risvolti pratici legati alla presentazione delle diverse istanze agevolative.

Gli avvocati Gianluigi Porcelli e Luigi Aliquò, relatori del convegno, hanno illustrato le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, soffermandosi sui vantaggi e sulle peculiarità della normativa, fornendo risposte ai quesiti degli uditori.

L’avv. Gianluigi Porcelli, neo-Segretario della Camera Avvocati Tributaristi, nell’aprire i lavori del convegno, esaminate le diverse forme di definizione agevolata, ha evidenziato le criticità connesse all’applicazione della normativa ed ha affermato che: “l’ipertrofia legislativa si riflette anche sull’applicazione pratica delle norme. Nell’interesse del contribuente, è necessario scrupolosamente approfondire ogni singola posizione debitoria che si intende definire con le misure agevolative, perché il risparmio economico derivante dall’eliminazione di sanzioni ed interessi, oggi richiesti dal Fisco, non deve spingere ad un agire frettoloso, rischiando di sottovalutare degli aspetti che potrebbero comportare il diniego della definizione, con danni assai gravi per il contribuente”

L’aspetto tecnico-pratico, per l’adesione alle sanatorie, è stato curato dall’avv. Luigi Aliquò che con il supporto di video e di slide ha illustrato i passaggi pratici, necessari per l’adesione alle misure agevolative. L’avv. Aliquò, ha evidenziato che: “la normativa ha comportato per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione l’adozione di apposite procedure informatiche, connesse alla definizione agevolata, alcune delle quali, alla data del convegno, non risultano ancora pienamente implementate”. Per tali ragioni, l’avv. Luigi Aliquò, richiama l’attenzione di quanti si appresteranno alla presentazione delle istanze, in quanto “l’errata indicazione, l’errato conteggio del valore di una lite da definire, un errato riporto dei dati, potrebbe compromettere la validità della sanatoria fiscale”.

Un particolare ringraziamento va al Dott. Francesco Mollace, Presidente della Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria ed al Dott. Ernesto Carbone, Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, i quali, con la loro la partecipazione hanno offerto ulteriori momenti di riflessione e di confronto.

In collegamento da remoto, è intervenuto da Napoli l’avv. Michele Di Fiore, Direttore della Scuola di Formazione dell’Uncat ( l’Unione Nazionale di tutte le Camere degli Avvocati Tributaristi), il quale, nel rivolgere i propri saluti ai partecipanti al convegno, ha evidenziato quanto l’alta specializzazione in materia tributaria rappresenti uno strumento di qualificata conoscenza per i professionisti che si riflette anche socialmente in quanto permette agli operatori del settore di garantire una maggiore giustizia in campo fiscale. L’avv. Di Fiore ha presentato il nuovo corso biennale di alta formazione specialistica dell’avvocato tributarista che inizierà prossimamente (chiarimenti ed informazioni potranno esser richieste anche per il tramite della Camera Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria).