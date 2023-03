Trasporti nello Stretto, Germanà: “al lavoro per risolvere i disagi dei pendolari”

StrettoWeb

“Durante la traversata penso al programma della settimana ed alle problematiche d’affrontare. Sono tante, purtroppo, per la nostra Sicilia, soprattutto in tema di infrastrutture e di trasporti”, è quanto scrive sui social il parlamentare della Lega, Nino Germanà. “Già stamattina ho sentito i vertici di Rfi e di Trenitalia, che incontrerò mercoledì, per risolvere definitivamente i disagi dei pendolari che ogni giorno attraversano lo stretto di Messina”, rimarca Germanà.

“Matteo Salvini alla guida del ministero dei trasporti, in soli cinque mesi, ha già fatto più di quanto non è stato fatto per decenni”, conclude Germanà.