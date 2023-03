Sport e Disabilità: torna la Scarpadoro Ability con la reggina Giusy Versace

StrettoWeb

Dopo 3 anni di stop a causa della pandemia da ‘Covid 19’, finalmente torna la Scarpadoro Ability, la corsa non competitiva di 5 chilometri, riservata a persone con disabilità e che si disputerà domenica 26 marzo a Vigevano (Pv) nell’ambito della 16ª Scarpadoro Half Marathon-10,2K e 5K. “Regalare una giornata speciale”, è questo l’obiettivo della manifestazione ideata 9 anni fa dall’atleta paralimpica e oggi Senatrice della Repubblica Giusy Versace, che molto probabilmente percorrerà i 5 chilometri del percorso in sella ad una handbike.

La Scarpadoro Ability è una delle tappe più importanti del calendario di manifestazioni e incontri che la Versace e la sua associazione organizzano durante l’anno per promuovere lo sport come strumento di coesione e aggregazione sociale. Grazie alla splendida collaborazione dei simpatici e colorati “Super Eroi” del gruppo Escape e di tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa, la Scarpadoro Ability riuscirà a portare allo stadio Dante Merlo, decine di ragazzi disabili.

Ad accompagnarli nella loro corsa/camminata, ci saranno sicuramente molti runners che quel giorno sceglieranno di ritirare il cronometro nello zaino, per correre spingendo carrozzine e regalare una giornata speciale a chi non può più camminare. La partenza della Scarpadoro Ability, così come per tutte le altre distanze (21K-10,2K-5K) è prevista alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo. Il percorso dell’Ability si svilupperà, come sempre, lungo i primi 5 chilometri del tracciato della mezza maratona, passando per Piazza Ducale, il Castello Sforzesco e lungo le strade più suggestive del centro storico di Vigevano.

“Sono felice che finalmente quest’anno riusciamo ad organizzare di nuovo la Scarpadoro Ability – commenta Giusy Versace – il nostro impegno, come sempre, sarà quello di coinvolgere il maggior numero di ragazzi, regalare una giornata speciale a tutti e dimostrare che lo sport è una terapia efficace per abbattere le barriere mentali e ritrovare il sorriso e l’allegria. Un grazie speciale ad Atletica Vigevano e all’amico Daniele Chiesa che con il gruppo Escape e i super eroi riescono a regalare entusiasmo!”.

La Scarpadoro Ability è organizzata da Atletica Vigevano, in collaborazione Disabili No Limits ed Escape Team. Hanno aderito quest’anno all’iniziativa diverse associazioni locali come: Aias, Anffas, Anmil, Assoc. Aldo Pollini, il Cerchio, e Volare. Tutte le informazioni sulle modalità d’iscrizione e partecipazione alla Scarpadoro Ability sono disponibili sul sito www.scarpadoro.it.