Sicilia: 80enne in stato confusionale vaga tra le auto

Un uomo anziano è stato tratto in salvo mentre, in evidente stato confusionale, vagava pericolosamente lungo la Strada Statale 194 Ragusa-Catania, all’altezza del Comune di Lentini, tra le tante autovetture e camion che transitano giornalmente lungo l’arteria stradale.

Provvidenziale è risultato l’intervento di una pattuglia di militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini, impegnata in quel momento nel servizio di controllo economico del territorio.

I Finanzieri, resisi immediatamente conto della criticità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità dell’uomo, dopo aver bloccato il traffico lo hanno prontamente soccorso, evitando più gravi conseguenze.

L’anziano signore è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Tenenza di Lentini dove, dopo essere stato assistito, è stato raggiunto dalla figlia, rintracciata telefonicamente, che ha ringraziato i militari per l’aiuto prestato al padre.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire.