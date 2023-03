Rosarno, incidente allo svincolo: carambola sulla rampa dell’autostrada, ambulanza sul posto | LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa nei pressi dello svincolo di Rosarno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un’auto e un mezzo della Marina che per cause in fase di accertamento si sono scontrate finendo la marcia nel senso opposto. L’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo il sud in queste ore.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale e per ausilio anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.