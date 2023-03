Roccalumera, Miriam Asmundo annuncia l’avvio di un progetto di inclusione sociale per disabili 

StrettoWeb

“Da Assessore ai Servizi Sociali continuo a portare avanti i progetti per Roccalumera. Uno di quelli che mi stanno più a cuore si chiama ‘Stay together’, un progetto di inclusione sociale promosso dall’associazione Empatheia-ETS e condiviso dal Comune, al fine di realizzare attività di co-housing propedeutiche al ‘dopo di noi’”, dichiara Miriam Asmundo, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di maggio.

“Questa idea progettuale prenderà forma tra poco più di un mese e avrà una durata di un anno. E’ rivolta a persone con disabilità, residenti in uno dei comuni della riviera jonica, di età compresa tra i 9 ai 50 anni, affetti da sindrome di down, sindrome autistica e deficit cognitivo, previa verifica dell’idoneità delle istanze con gli obiettivi progettuali e della formazione di gruppi omogenei attraverso la realizzazione di PTI personalizzati.

L’obiettivo è quello di promuovere l’autonomia nelle attività quotidiane in un contesto di condivisione in un ambiente protetto ed i costi del progetto, che è il primo co-housing avviato sul territorio della riviera jonica, sono a carico del Comune di Roccalumera.

Iniziative come ‘Stay together’, che si avvieranno a breve, mi rendono particolarmente orgogliosa del percorso di questi anni come Assessore. E, proprio per questo, ho deciso di continuare a lavorare in favore della mia comunità, nonostante la mia recente candidatura a sindaco. Continuerò a onorare il mio ruolo istituzionale per il bene di Roccalumera e seguirò i progetti in essere fino alla fine del mio mandato, ripagando la fiducia che hanno riposto in me associazioni e cittadini”, conclude Miriam Asmundo.