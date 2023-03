Rossi, tensione e… Zaccagni: la Capitale è biancoceleste, il derby è della Lazio

StrettoWeb

La Capitale si colora di bianco e celeste. La Lazio vince il derby di Roma per 1-0, con l’uomo in più per un’ora di gioco e sale alle spalle del Napoli. Niente da fare per la Roma che trova pochi spunti offensivi, toglie forse prematuramente Dybala e non riesce a difendere lo 0-0.

Primo tempo in cui la tattica ha la meglio sulle emozioni. C’è tensione e spesso si sfocia nei battibecchi (rossi anche nelle panchine). Ibanez si vede sventolare un giallo pesante già all’ottavo minuto, superata la mezz’ora è già sotto la doccia per doppia ammonizione. La partita si fa più dura, ma il punteggio non si sblocca anche perché le due occasioni migliori sono un tiro che sfiora la traversa di Wijnaldum e una conclusione di Hysaj parata da Rui Patricio. Pochino.

Nella ripresa Dybala resta negli spogliatoi, la Roma decide di coprirsi con Llorente ma dopo 15 minuti di gioco va sotto: Zaccagni batte Rui Patricio in uscita per il gol dell’1-0. Neanche il tempo di esultare che Casale infila il pallone nella propria porta per un sfortunato autogol, ma il Var annulla per fuorigioco di Smalling.

Il forcing finale della Roma non porta a nulla. La Lazio si prende il derby della Capitale e il temporaneo secondo posto in classifica in attesa di Inter-Juventus. Per la Roma l’occasione persa di agganciare o superare il Milan sconfitto dall’Udinese.

Classifica Serie A

Napoli 71 Lazio 52 Inter 50 Milan 48 Roma 47 Atalanta 45 Juventus 38 Udinese 38 Fiorentina 37 Bologna 37 Torino 37 Sassuolo 36 Monza 34 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 27 Spezia 25 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13